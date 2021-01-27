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Кто-то «заминировал» два минских университета. В это время в одном из них была Кочанова (обновлено)

27.01.2021 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщения поступили в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21)  и Белорусский государственный университет (пр. Независимости, 4) по электронной почте. На места выбыли сотрудники милиции, работают саперно-пиротехнические группы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Милиция Минска».

Кто-то «заминировал» два минских университета. В это время в одном из них была Кочанова (обновлено)

Студенческие телеграм-каналы сообщают, что сегодня в МГЛУ прибыли председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и министр образования Игорь Карпенко. Мы позвонили по телефону пресс-службы университета, чтобы проверить эту информацию, однако там ответили, что пресс-секретарь сможет ответить на этот вопрос «только после мероприятия». Позже эта информация подтвердилась: в телеграм-канале министерства образования появился соответствующий пост.

— Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики прошло 27 января на базе Минского государственного лингвистического университета. В работе заседания приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а также министр образования И. В. Карпенко, ректоры, проректоры УВО республики, — говорится в сообщении.

Кто-то «заминировал» два минских университета. В это время в одном из них была Кочанова (обновлено)

В районе обеда в милиции сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.

— Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложных посланий устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщения поступили в Минский государственный лингвистический университет (ул. Захарова, 21)  и Белорусский государственный университет (пр. Независимости, 4) по...
 
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