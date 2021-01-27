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ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» в Геленджике

27.01.2021 18:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ФСБ объяснила бесполетную зону над «дворцом Путина» в Геленджике
Фото: Wikipedia
ФСБ объясняла наличие бесполетной зоны над дворцом, владение которым приписывают президенту России Владимиру Путину, в районе мыса Идокопас Геленджика интересами пограничной безопасности страны. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос РБК.

В ФСБ уточнили, что ряд стран, в том числе входящих в блок НАТО, стали проявлять интерес к территории, где находится «пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю».

Как отметили в спецслужбе, бесполетная зона была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года, а уже в октябре 2020 года в эксплуатацию ввели административный комплекс заставы.

Ранее сообщалось, что Кремль высказался о владельцах дворца в Геленджике. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он принадлежит одному или нескольким бизнесменам, но в Кремле «считают некорректным» разглашать их имена. Вопросы журналистов о бесполетной зоне над дворцом, который приписывают Путину в расследовании Алексея Навального, Песков адресовал в ФСО и ФСБ.
 
 
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ФСБ объясняла наличие бесполетной зоны над дворцом, который приписывают Путину.
 
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