|
Сын главы Росгвардии продает особняк под Москвой за 22 млн долларов. Что там за такие деньги?
Источник материала: Tut.by
Российский портал по продаже недвижимости ЦИАН
В объявлениях о продаже ЦИАН указывает точное местоположение дома. «Проект» проверил земельный участок, на котором он построен, в Росреестре и таким образом узнал имя владельца.
Судя по опубликованному описанию, дом Золотова построен из двойного кирпича, утеплен и отделан розовым мрамором, лепниной и ручной ковкой. Площадь — 3 тысячи квадратных метров, сказано в объявлении.
На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня, столовая, зимний сад, летнее патио, гостевая спальня, кабинет, SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой, на втором этаже — пять спален, каждая со своим санузлом и гардеробной, «мастер-спальня» с санузлом и гардеробной, тренажерный зал, еще две спальни в мансарде. В объявлении указано, что дом «готов к финальной, чистовой отделке».
Участок — 89 соток. Дополнительные строения: дом для персонала и гараж на 5 машино-мест, беседка, фонтан.
Объявление о продаже опубликовали в сентябре 2020 года, последний раз его редактировали 27 января 2021-го.
На ЦИАНе есть еще одно
О доме Золотова-младшего в Барвихе впервые
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом находится в Барвихе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)