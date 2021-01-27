Сын главы Росгвардии продает особняк под Москвой за 22 млн долларов. Что там за такие деньги?

Источник материала: Tut.by

Российский портал по продаже недвижимости ЦИАН составил список из 10 самых дорогих загородных «дворцов» в России, выставленных на продажу. На первом месте оказался дом в Барвихе за 1,663 миллиарда рублей, или около 22 миллионов долларов. Он принадлежит Роману Золотову, сыну главы Росгвардии, пишет « Медуза » со ссылкой на « Проект ».



Фото с сайта ЦИАН

В объявлениях о продаже ЦИАН указывает точное местоположение дома. «Проект» проверил земельный участок, на котором он построен, в Росреестре и таким образом узнал имя владельца.



Фото с сайта ЦИАН

Судя по опубликованному описанию, дом Золотова построен из двойного кирпича, утеплен и отделан розовым мрамором, лепниной и ручной ковкой. Площадь — 3 тысячи квадратных метров, сказано в объявлении.

На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня, столовая, зимний сад, летнее патио, гостевая спальня, кабинет, SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой, на втором этаже — пять спален, каждая со своим санузлом и гардеробной, «мастер-спальня» с санузлом и гардеробной, тренажерный зал, еще две спальни в мансарде. В объявлении указано, что дом «готов к финальной, чистовой отделке».



Фото с сайта ЦИАН

Участок — 89 соток. Дополнительные строения: дом для персонала и гараж на 5 машино-мест, беседка, фонтан.

Объявление о продаже опубликовали в сентябре 2020 года, последний раз его редактировали 27 января 2021-го.



Фото с сайта ЦИАН



Фото с сайта ЦИАН

На ЦИАНе есть еще одно объявление о продаже или того же самого дома, или практически идентичного, но за 1,5 миллиарда рублей, или 19,85 млн долларов. Описания в обоих объявлениях почти одинаковые, фотографии различаются ракурсом и временем года на них, объявления опубликовали два разных агентства недвижимости. Объявление о доме за полтора миллиарда рублей создано в августе 2019-го, последний раз отредактировано — 26 января 2021-го.

О доме Золотова-младшего в Барвихе впервые сообщил РБК в 2016 году. В 2018-м «Новая газета» выложила съемки участка с дрона, а в феврале 2020-го о поместье рассказывал «Проект».