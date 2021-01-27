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Завтра на АЗС вновь меняют ценники

27.01.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменятся на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".




 

Таким образом, с завтрашнего дня розничные цены на моторное топливо составят:

АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля,
АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля,
ДТ – 1,82 рубля.
Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году, до этого ценники на АЗС увеличивались 21 января. Стоит отметить, что до первого подорожания в этом году старые цены продержались 85 дней. К слову, в 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.

В "Белнефтехиме" неделю назад подчеркнули, что в январе 2021 года отмечается значительный рост стоимости нефти на мировом рынке. Средняя котировка нефти марки Brent составила 54,3 доллара за баррель и возросла по сравнению со среднегодовым уровнем 2020 года – на 30%.
 
 
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Дизельное топливо и автомобильный бензин дорожают в Беларуси с 28 января, цены изменятся на 1 копейку за литр, сообщила в среду пресс-служба "Белнефтехима".
 
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