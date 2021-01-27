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Блокада Ленинграда: как город боролся и выживал 900 дней – видео

27.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кольцо блокады немецко-фашистскими войсками вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года. По всем расчетам германского командования, город на Неве должен был быть стерт с лица земли, а его население умереть от голода и холода.

© Sputnik
Фото блокадного Ленинграда. "Дорога жизни" прошла по льду Ладожского озера
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Осада Ленинграда длилась 872 дня, в ней оказались 2,887 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Почти 3 года люди переносили голод и бомбежки.

Фрагмент воспоминаний Зинаиды Андреевой: "...Бомбили нас по-страшному. Вначале мы жили в стогах сена. В октябре 1941 года выпал первый снег, и нас поселили на втором этаже школы. Там мы и жили до 1942 года. Сначала мы спасались своими запасами продуктов, которые привезли с собой. Но потом все это кончилось, и мы сели на "чистые" 125 г хлеба".

На Ленинград было сброшено более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. Гитлеровцы выпустили по городу около 150 тысяч артиллерийских снарядов. Были разрушены около 10 тысяч домов и строений.

Постепенно в городе иссякли запасы топлива, воды, прекратилась подача света и тепла. Осенью 1941 года начался голод. Была введена карточная система снабжения горожан продовольствием.

Фрагмент воспоминаний Анны Власовой: "Самое страшное – это голод. Умирали ленинградцы в кроватях, на улицах, особенно в начале 1942 года. Водопровод не работал. Мы с чайником ходили за водой на Неву. Не было электричества, бани не работали, трамваи стояли. Мы сидели и спали в зимнем пальто, и я не думала, что когда-нибудь его сниму..."

Дорога жизни

YouTube / Sputnik Беларусь
Блокада Ленинграда: как держался Город-герой – архивное видео
28 месяцев жизни в осажденном Ленинграде стали бы невозможными для нескольких миллионов блокадников, если бы не Дорога Жизни.

Проложенная по льду Ладожского озера трасса снабжала город всем необходимым. С 21 ноября 41-го до марта 43-его в Ленинград по Дороге жизни доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население. Для транспортировки нефтепродуктов по дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

По "Дороге жизни" в город было доставлено 1, 615 миллион тонн грузов. Эвакуированы более 1,3 миллиона ленинградцев и раненых воинов.

Подвиг Ленинграда

В осаде Ленинграда продолжали работать свыше 200 предприятий, в том числе семь судостроительных заводов, выпустивших за это время 13 подводных лодок. Промышленность осажденного Ленинграда производила 150 образцов военной продукции. Всего в годы блокады ленинградские предприятия произвели около 10 миллионов снарядов и мин, 12 тысяч минометов, 1,5 тысяч самолетов, были изготовлены и отремонтированы 2 тысячи танков.

Снятие блокады

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Блокада в Ленинграде: выжить любой ценой
12 января 1943 года советские войска приступили к операции "Искра". Ее целью был прорыв блокады города, длившейся более двух лет и восстановление связи Ленинграда с Большой землей. В ходе ожесточенных боев 18 января советским войскам удалось впервые прорвать блокаду города. До полного освобождения Ленинграда - 27 января 1944 года - оставался еще год.

Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. В 1965 году Ленинграду присвоено звание "город-герой".

 
 
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77 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В честь победы в городе на Неве прогремел салют в 24 артиллерийских залпа из 324 орудий....
 
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