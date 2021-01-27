Уволен главный старожил правительства

Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник глава государства освободил Владимира Ващенко от должности министра по чрезвычайным ситуациям.

Он уволен в запас по возрасту, сообщает «Пул первого».

Владимир Ващенко был главным старожилом правительства: сумел отработать министром целых 10 лет – с момента назначения в декабре 2010 года. В громких скандалах за это время он замечен не был.





Фото mchs.gov.by

В прошлом году Ващенко исполнилось 62 года. Любопытно, что он уволен в запас по возрасту, хотя на четыре года младше Александра Лукашенко.