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Уволен главный старожил правительства
27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник глава государства освободил Владимира Ващенко от должности министра по чрезвычайным ситуациям.
Он уволен в запас по возрасту, сообщает «Пул первого».
Владимир Ващенко был главным старожилом правительства: сумел отработать министром целых 10 лет – с момента назначения в декабре 2010 года. В громких скандалах за это время он замечен не был.
Фото mchs.gov.by
В прошлом году Ващенко исполнилось 62 года. Любопытно, что он уволен в запас по возрасту, хотя на четыре года младше Александра Лукашенко.
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Владимира Ващенко освобожден от должности главы МЧС.
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