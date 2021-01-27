Белорусские биатлонисты не попали в топ-40 индивидуальной гонки на чемпионате Европы

Источник материала: Tut.by

Белорусские биатлонисты не смогли побороться за высокие места на чемпионате Европы в Польше.



Роман Елетнов. Фото: Дарья Бурякина

Лучшим в нашей команде стал Илья Авсеенко (1+1+0+1), занявший 49-е место. Роман Елетнов (3+1+1+2) стал 64-м, Виктор Кривко (1+1+2+1) — 94-м, Егор Казаринов (1+5+2+2) — 114-м.

Большинство топ-сборных прислали вторые составы, но на соревнования все-таки приехало несколько биатлонистов уровня Кубка мира. Один из них, латвиец Андрей Расторгуевс (1+0+0+0), выиграл золото. Вторым стал норвежец Эрленд Бьонтегор (0+2+0+0), третьим — его соотечественник Эндре Стромсхейм (0+0+1+1).