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Минское «Динамо» играет дома против «Торпедо». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — нижегородское «Торпедо».
Обе команды довольно уверенно входят в зону плей-офф, но борьба на Западе довольно плотная, поэтому минчанам ни в коем случае нельзя расслабляться.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Знахаренко (А) — Менелл, Клинкхаммер (К) — Митчелл — Принс (А); Фальковский — Еременко, Мосалев — Горбунов — Воронин; Альмквист — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Когалев; Колячонок, Мартынов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» - нижегородское «Торпедо».
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