В столице запустили бесконтактный сервис заказа еды навынос

Источник материала: Tut.by

Белорусы запустили бесконтактный сервис по заказу еды навынос из заведений Минска Pick. Работает он так: вы заказываете еду или напитки, их готовят и оставляют в специальных термобоксах в заведениях, из которых вы и забираете свой заказ. На данный момент к сервису подключено два места, но создатели планируют расширяться.





Создатели Pick говорят, что решают сразу несколько проблем. Во-первых, вам не нужно тратить время на предзаказ по телефону, вы максимально экономите время на общение с администратором, не нужно искать меню, а ко всему прочему можно отслеживать время готовности заказа и точно знать, что он не остынет, пока будет ожидать вас где-то рядом с кассой, ведь еда будет находиться в специальном термобоксе.

Как все работает:

1. Делаете заказ блюда в приложении Pick из списка представленных заведений.

2. Отслеживаете готовность вашего заказа по приложению.

3. Приходите в заведение и забираете заказ из бокса.





Пока к сервису подключены кофейня Why Knot с Володарского, 21 и Salad Drive с проспекта Победителей, 102.

Создатели Piсk уточняют, что с Минска начинают тестировать проект, в планах — рынки других стран. Сейчас они ищут партнеров и инвесторов.