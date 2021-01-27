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В ОДКБ обсудили план мероприятий на 2022 год
27.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На базе Объединенного штаба ОДКБ состоялись консультации по плану совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год, сообщает «МИР 24».
Консультации прошли 26-27 января в режиме видеоконференции под общим руководством исполняющего обязанности начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка. В них приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
На совещании были обсуждены командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с Коллективными силами оперативного реагирования, Коллективными авиационными силами, Миротворческими силами ОДКБ, а также с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.
Также рассмотрены вопросы проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не являющимися государствами – членами ОДКБ, и другими международными организациями.
Согласованный проект документа Объединенный штаб ОДКБ направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ для дальнейшего направления в государства – члены Организации на согласование.
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Консультации представителей стран-участниц организации прошли в режиме видеоконференции.
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