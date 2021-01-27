Лукашенко освободил Владимира Ващенко от должности главы МЧС Беларуси

Владимир Ващенко. Фото: пресс-служба МЧС





«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», — сказано в сообщении.





Владимир Ващенко возглавил ведомство в декабре 2010 года.





Генерал-лейтенанту Ващенко 62 года. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, а также Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, служил в армии.



