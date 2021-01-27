В Бресте КГК проводит осмотр в культурном пространстве «КХ»

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Перед этим инспекторы Департамента финансовых расследований провели осмотр дома у руководителя пространства Оксаны Гайко.





Напомним, 26 января у издателя городского журнала «Бинокль» в квартире прошел осмотр в рамках проверки о неуплате налогов в крупном размере. Изъяли ноутбуки, флешки, телефоны и печати. Также осмотр был в квартире директора «Бинокля». После изъяли документы и технику в офисе компании супруга издателя. Проверка проводится в отношении сразу нескольких юрлиц, связанных с семьей. Изъяты документы за несколько лет, ноутбуки, печати, блокноты.







