Протесты в России: что у них общего с событиями в Беларуси и к чему они могут привести?

Источник материала: ОНТ

23 января по России прокатилась волна массовых протестов. Они затронули не только столицу, но и регионы.

Эксперты отмечают гораздо более сильный, чем в белорусском варианте, детский фактор происходящего в России. Целая кампания в TikTok, который считается преимущественно подростковым ресурсом. Что это за технология, как ей противостоять? И какие могут быть последствия протестов?

Ответы на эти вопросы искали гости программы «ОбъективНо» – директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, собственный корреспондент ОНТ в России Светлана Карульская.





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