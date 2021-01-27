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Протесты в России: что у них общего с событиями в Беларуси и к чему они могут привести?

27.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в России: что у них общего с событиями в Беларуси и к чему они могут привести?

23 января по России прокатилась волна массовых протестов. Они затронули не только столицу, но и регионы. 

Эксперты отмечают гораздо более сильный, чем в белорусском варианте, детский фактор происходящего в России. Целая кампания в TikTok, который считается преимущественно подростковым ресурсом. Что это за технология, как ей противостоять? И какие могут быть последствия протестов? 

Ответы на эти вопросы искали гости программы «ОбъективНо» – директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, собственный корреспондент ОНТ в России Светлана Карульская. 


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23 января по России прокатилась волна массовых протестов. Они затронули не только столицу, но и регионы.  Эксперты отмечают гораздо более сильный, чем в белорусском...
 
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