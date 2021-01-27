Базовый весенний гардероб: модные тенденции 2021

Источник материала: ОНТ

Смена сезонов всегда связана с ревизией в шкафу и покупкой новой одежды. А после зимних холодов всегда хочется чего-то нового и легкого. Но что же выбрать? Что будет актуально в весеннем сезоне 2021 года? Рассказываем.

Цвет и декор

Цвет, как и конкретный предмет одежды, не может выйти из моды. Неактуальным может стать фасон вещи и ее декор. Актуальными будут считаться цвета, которые встречаются на модных показах чаще других. Но всегда следует учитывать свои вкусы – нравится ли вам этот цвет. В любом случае цвет необходимо выбирать в соответствии со своими предпочтениями, фигурой и цветотипом.

И все же какие цвета в этом сезоне на пике моды? На подиумах чаще встречались пастельные оттенки, оранжевый, желтый, красный, фуксия, синий, лавандовый и бирюзовый. В моде по-прежнему монохром, но возможно сочетание разных цветов в одном образе. Также в тренде принты: абстрактные и геометрические.

Декор также допустим, хотя старайтесь не использовать обилие декора в повседневной жизни. В моде по-прежнему вышивка, бахрома, перья и пайетки. Вещи с активным декором должны быть простого кроя, хорошо сочетать их с базовыми однотонными вещами.

В моду возвращаются накладные карманы на любых предметах одежды – пальто, пиджаках, брюках.













Платья и юбки

Выбор платья и юбки в первую очередь зависит от вашей фигуры, стиля в одежде и образа жизни. Если говорить об актуальности, то в тренде оверсайз и полуприлегающий крой, оставляющий воздух между одеждой и телом и не сковывает движения.

Что касается длины, то оптимальной длиной является миди, когда низ платья или юбки находится ниже колена. Также актуальными остаются мини и макси. Добавляем в гардероб юбки А-силуэта, платья и юбки с запахом, драпировкой, на пуговицах.

Материал юбки допускается любой: хлопок, кожа, джинс, твид, шелк и другие.

Мода на фасоны платьев в 2021 году очень разнообразна. Актуальны, помимо классических, платья-пиджаки, платья-рубашки, платья-футболки и платья-свитера, платья в бельевом стиле. Носить платье можем на футболку, рубашку, водолазку – многослойность в тренде! Не стесняемся разрезов, вырезов разных форм, объемных рукавов и корсетов – все это также актуально в новом сезоне.





















Джинсы и брюки

Здесь также выбор должен основываться прежде всего на вашей фигуре и вкусах. Актуальными являются джинсы и брюки свободного кроя с нормальной и высокой посадкой.

В качестве базы выбираем джинсы прямого кроя, джинсы-mom. Любительницам скинни стоит обратить внимание только на темные варианты такого кроя – графит или черные. При выборе джинсов отказываемся от рванины и потертостей.

Брюки выбираем также свободные: брюки-палаццо, брюки прямого кроя, карго, брюки-бананы, кожаные джогеры, укороченный клеш и тд.













Трикотаж

Выбор трикотажа в новом сезоне просто огромен: водолазки, джемперы, свитеры, жилеты и кардиганы. В качестве базы стоит выбрать модели полуприлегающего кроя и оверсайз, а также удлиненный крой. Трикотаж носим как в качестве первого слоя, так и в многослойных образах.

Если у вас в гардеробе уже есть база, тогда обратите внимание на укороченные модели, варианты с объемными рукавами и дополнительным декором.













Строгие костюмы и пиджаки

В последние годы строгие классические костюмы стали неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. В сезоне 2021 года костюмы также актуальны. Кроме классического кроя также выбираем модели свободного кроя, пиджаки оверсайз и «с мужского плеча». Модные пиджаки сочетаем с любой одеждой (даже спортивной), создаем многослойные образы, а для того, чтобы подчеркнуть фигуру, используем пояс или ремень. Актуальны однотонные модели и модели в клетку.









Рубашки, блузы, футболки и топы

Базовыми вещами в данной категории остаются белые рубашки: мужские, оверсайз или классического полуприлегающего кроя, и однотонные футболки – это вечные тренды. Рубашки и футболки выбираем из натуральных, плотных тканей. Кроме того, можно разнообразить гардероб вещами с градиентом и различными принтами.

В тренде также блузы с объемными рукавами, необычными вырезами, воротничками, прозрачные блузы из органзы, модели со спущенными плечами, топы в бельевом стиле без кружев и кроп-топы.













Спортивная одежда

Спортивные костюмы, худи и свитшоты давно вошли в ежедневной обиход городской девушки и продолжают оставаться актуальными в сезоне 2021 года. Выбираем свободные и оверсайз модели, миксуем с любой одеждой: худи и свитшоты с платьями и юбками, пиджаками, косухами и тренчами, костюмы с грубыми ботинками, брюки с рубашками и даже каблуками. Смешение стилей приветствуется!









Верхняя одежда

Базовыми предметами верхней одежды остаются легкие шубки тедди, пальто-кокон и пальто-халат, тонкие пуховики такого же кроя, тренчи, косухи. Во всех случаях забываем об облегающих моделях, выбираем полуприлегающий крой или оверсайз.













Обувь

Весной в 2021 году в зависимости от погоды выбираем грубые ботинки, челси, ботильоны, сапоги-трубы, кроссовки, оксфорды и брогги, кроссовки, лоферы и туфли. Шпилька хороша в классических туфлях лодочках. В ботильонах предпочтительнее широкий устойчивый каблук. В моду вернулась платформа и «тракторная» подошва, а также квадратный нос. Если вы готовы на эксперименты – выбирайте необычные экстравагантные модели. Нынешняя мода дает простор для вашей фантазии.









Сумки и аксессуары

Помимо привычного шопера и тоута базовыми сумками станут рюкзаки, сумки-чемоданчики и других жестких геометричных форм, сумки-ведра, маленькие поясные сумки, микросумки.

Самыми популярными аксессуарами в новом сезоне станут ремень, солнцезащитные очки, ожерелье и браслеты в форме цепей. Ремни выбираем классические либо двойные, надеваем на верхнюю одежду, пиджаки, свитера, рубашки и платья. Очки предпочтительнее в крупной оправе, но важно подобрать форму под тип своего лица.









Не бойтесь экспериментировать и смешивать в одном образе разные стили! Зная современные тенденции вы сможете с легкостью составить стильный лук. Создавайте базовые образы и дополняйте их необычными вещами и аксессуарами. Удачных вам покупок!

Фото: Pinterest

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