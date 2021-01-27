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Владимир Ващенко освобожден от должности главы МЧС
Источник материала: ОНТ
Владимир Ващенко освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям. Такая информация
Сообщается, что он уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
Соответствующий указ Президент подписал сегодня.
ФОТО: БЕЛТА
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Владимир Ващенко освобожден от должности Министра по чрезвычайным ситуациям. Такая информация размещена в Telegram-канале «Пул Первого». Сообщается, что он уволен в...
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