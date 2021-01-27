В Новой Боровой на несколько часов отключат отопление и горячую воду 28 января

Источник материала: ОНТ

В столичном районе Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение – будут проводиться профилактические работы, сообщает обслуживающая организация «А-100 Комфорт» в своем Telegram-канале.

Ранее жители микрорайона Новая Боровая несколько раз оставались без отопления из-за аварий на котельной Минрайтеплосети.

ФОТО: БЕЛТА





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