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В Новой Боровой на несколько часов отключат отопление и горячую воду 28 января
Источник материала: ОНТ
В столичном районе Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение – будут проводиться профилактические работы,
Ранее жители микрорайона Новая Боровая несколько раз оставались без отопления из-за аварий на котельной Минрайтеплосети.
ФОТО: БЕЛТА
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В столичном районе Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение – будут проводиться профилактические...
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