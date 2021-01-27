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В Новой Боровой на несколько часов отключат отопление и горячую воду 28 января

27.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новой Боровой на несколько часов отключат отопление и горячую воду 28 января

В столичном районе Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение – будут проводиться профилактические работы, сообщает обслуживающая организация «А-100 Комфорт» в своем Telegram-канале.

Ранее жители микрорайона Новая Боровая несколько раз оставались без отопления из-за аварий на котельной Минрайтеплосети. 

ФОТО: БЕЛТА  


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В столичном районе Новая Боровая 28 января на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение – будут проводиться профилактические...
 
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