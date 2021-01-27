Солигорский «Шахтёр» одержал победу на предсезонном сборе в ОАЭ

Источник материала: ОНТ

Первую победу на предсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах одержал солигорский «Шахтёр».

После поражений от «Зенита» и киевского «Динамо» чемпион Беларуси разгромил «Ливу» из Абу-Даби, этот клуб выступает в третьем дивизионе своей страны. Три мяча забили новички «Шахтера»: Шахзодбек Убайдуллаев, Дембо Дарбо и Андрей Макаренко. Автор еще одного гола – Дмитрий Подстрелов. В итоге убедительная победа «Шахтера» – 4:0. Впереди у белорусов – спарринги с «Краснодаром», «Ригой» и московским «Спартаком».

Фото: belta.by

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