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Солигорский «Шахтёр» одержал победу на предсезонном сборе в ОАЭ

27.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Солигорский «Шахтёр» одержал победу на предсезонном сборе в ОАЭ

Первую победу на предсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах одержал солигорский «Шахтёр».

После поражений от «Зенита» и киевского «Динамо» чемпион Беларуси разгромил «Ливу» из Абу-Даби, этот клуб выступает в третьем дивизионе своей страны. Три мяча забили новички «Шахтера»: Шахзодбек Убайдуллаев, Дембо Дарбо и Андрей Макаренко. Автор еще одного гола – Дмитрий Подстрелов. В итоге убедительная победа «Шахтера» – 4:0. Впереди у белорусов – спарринги с «Краснодаром», «Ригой» и московским «Спартаком».

Фото: belta.by

 

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Первую победу на предсезонном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах одержал солигорский «Шахтёр». После поражений от «Зенита» и киевского «Динамо» чемпион...
 
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