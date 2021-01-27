Жемчуг старит? Миф! 6 правил, как и с чем его носить

Источник материала: ОНТ

Вот и наступил тот момент, когда жемчуг снова триумфально взошёл на пьедестал самых модных и желанных украшений нынешнего времени. Хотя он никогда не сдавал своих позиций, считаясь неизменной классикой. Жемчуг все же мог изрядно прибавить несколько лет своей хозяйке, чего не скажешь о современных жемчужных украшениях. Глядя на них кажется, что все это миф.

Присмотритесь к так называемому барочному жемчугу (необработанный). Нитку такого жемчуга вполне может себе позволить даже девочка-подросток, при этом оставаясь в своём прекрасном нежном возрасте.





Также будут актуальны украшения, где соединены воедино жемчуг и металл либо состоящие из нескольких слоёв. К примеру, цепи и нити жемчуга. Наверняка, вы уже встречали такие комбинации.









Жемчуг может быть и в единственном экземпляре в качестве кулона либо присутствовать в виде россыпи, скажем, на небольшой цепочке.





Для женщин постарше я бы рекомендовала присмотреться к элегантному жемчугу и имитации навесного замка на одной цепи. В этом случае украшение снизит градус строгости и не прибавит вам лишних лет.





Очень стильно будет смотреться сочетание жемчуга с бисером. Сперва это может показаться слегка детскими бусами, но на самом деле они будут идеальным дополнением к ваших пляжным нарядам, если вы соберётесь к морю.









Что же касается классических вариантов пусетов и колье из жемчуга, то они, несомненно, остаются в списке актуальных. Рекомендуется добавлять их к более грубым, спортивным или брутальным образам. Смотреться это будет великолепно.

ФОТО: Pinterest

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