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Жемчуг старит? Миф! 6 правил, как и с чем его носить

27.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жемчуг старит? Миф! 6 правил, как и с чем его носить

Вот и наступил тот момент, когда жемчуг снова триумфально взошёл на пьедестал самых модных и желанных украшений нынешнего времени. Хотя он никогда не сдавал своих позиций, считаясь неизменной классикой. Жемчуг все же мог изрядно прибавить несколько лет своей хозяйке, чего не скажешь о современных жемчужных украшениях. Глядя на них кажется, что все это миф. 

Присмотритесь к так называемому барочному жемчугу (необработанный). Нитку такого жемчуга вполне может себе позволить даже девочка-подросток, при этом оставаясь в своём прекрасном нежном возрасте.


Также будут актуальны украшения, где соединены воедино жемчуг и металл либо состоящие из нескольких слоёв. К примеру, цепи и нити жемчуга. Наверняка, вы уже встречали такие комбинации.



Жемчуг может быть и в единственном экземпляре в качестве кулона либо присутствовать в виде россыпи, скажем, на небольшой цепочке.


Для женщин постарше я бы рекомендовала присмотреться к элегантному жемчугу и имитации навесного замка на одной цепи. В этом случае украшение снизит градус строгости и не прибавит вам лишних лет.


Очень стильно будет смотреться сочетание жемчуга с бисером. Сперва это может показаться слегка детскими бусами, но на самом деле они будут идеальным дополнением к ваших пляжным нарядам, если вы соберётесь к морю.



Что же касается классических вариантов пусетов и колье из жемчуга, то они, несомненно, остаются в списке актуальных. Рекомендуется добавлять их к более грубым, спортивным или брутальным образам. Смотреться это будет великолепно.

ФОТО: Pinterest

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Вот и наступил тот момент, когда жемчуг снова триумфально взошёл на пьедестал самых модных и желанных украшений нынешнего времени. Хотя он никогда не сдавал своих...
 
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