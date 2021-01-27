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Пьяный мужчина повредил четыре автомобиля в Минске
Источник материала: ОНТ
Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 33-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом виде, повредил боковые зеркала заднего вида в четырех автомобилях,
Установлено, что зеркала повредил 33-летний минчанин. Ранее мужчина был неоднократно судим, официально не работает. По словам задержанного, накануне и в день происшествия он выпил большое количество алкоголя, затем повредил автомобили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
ФОТО: pickpik.com
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Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 33-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом виде, повредил боковые зеркала заднего...
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