Пьяный мужчина повредил четыре автомобиля в Минске

Источник материала: ОНТ

Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали 33-летнего мужчину, который, находясь в нетрезвом виде, повредил боковые зеркала заднего вида в четырех автомобилях, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что зеркала повредил 33-летний минчанин. Ранее мужчина был неоднократно судим, официально не работает. По словам задержанного, накануне и в день происшествия он выпил большое количество алкоголя, затем повредил автомобили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

ФОТО: pickpik.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram