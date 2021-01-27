ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый скандал вокруг вакцин в Польше: украдены около двадцати доз препарата

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новый скандал вокруг вакцин в Польше: украдены около двадцати доз препарата

В Польше разгорается новый скандал вокруг вакцин. В Варминьско-Мазурском воеводстве украли около двадцати доз препарата.  


В больнице, которая обслуживает около трех тысяч пациентов, произошла кража со взломом. По горячим следам на месте работает следственная группа. По данным полиции, в стране это первый подобный случай. Подозреваемых ищут. Иммунизация в местности Илово-Осада, где находится обворованная больница, отложена.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше разгорается новый скандал вокруг вакцин. В Варминьско-Мазурском воеводстве украли около двадцати доз препарата.   В больнице, которая обслуживает около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты проверяли сообщения о минировании двух университетов в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by