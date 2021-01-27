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Новый скандал вокруг вакцин в Польше: украдены около двадцати доз препарата
Источник материала: ОНТ
В Польше разгорается новый скандал вокруг вакцин. В Варминьско-Мазурском воеводстве украли около двадцати доз препарата.
В больнице, которая обслуживает около трех тысяч пациентов, произошла кража со взломом. По горячим следам на месте работает следственная группа. По данным полиции, в стране это первый подобный случай. Подозреваемых ищут. Иммунизация в местности Илово-Осада, где находится обворованная больница, отложена.
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В Польше разгорается новый скандал вокруг вакцин. В Варминьско-Мазурском воеводстве украли около двадцати доз препарата. В больнице, которая обслуживает около...
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