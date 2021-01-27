Как за вами следит камера Instagram? Объяснил эксперт

Источник материала: ОНТ

Многие считают, что во время использования социальных сетей камеры телефонов сами по себе не работают, однако директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков отметил, что это не всегда так. Об этом пишет « Прайм ».

В своем интервью специалист отметил, что при использовании Instagram или других соцсетей бывают случаи, когда камера и микрофон включаются вне зависимости от желания хозяина телефона, и это не единичные случаи.

Вместе с тем компании, уличенные в подобного рода нарушениях, называли такое поведение приложений случайностью.

Фото: pixabay

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