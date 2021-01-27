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Торт «Птичье молоко». Рецепт нежнейшего домашнего торта. Готовим с Екатериной Тишкевич

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торт «Птичье молоко». Рецепт нежнейшего домашнего торта. Готовим с Екатериной Тишкевич

В 1980-е годы прошлого столетия торт «Птичье молоко» пользовался огромной популярностью и был желанным лакомством на каждом празднике. 

Чтобы его купить, нужно было отстоять очередь, а рецепт держался в строжайшем секрете. Сейчас рецептов «Птичьего молока» очень много. Вот тот, которому без малого 25 лет. Классика.

Ингредиенты для 1-го слоя (бисквита): 

  • 6 куриных желтков;
  • 150 г сахара;
  • 200 г сметаны;
  • 200 г маргарина;
  • 1,5 – 2 ст. муки;
  • 1 ч. л. соды (погасить уксусом). 

Ингредиенты для 2-слоя (безе):

  • 6 куриных белков;
  • 150 г сахара.

Ингредиенты для 3-го слоя (глазурь):

  • 4 ст. л. какао-порошка;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 100 г сливочного масла. 

Как готовить?

1 слой. Бисквит

Очень аккуратно отделяем белки от желтков. 


Глубокую ёмкость с белками убираем в холодильник.

Желтки и сахар хорошенько взбиваем миксером. 


Добавляем сметану, растопленный маргарин. Продолжаем взбивать. Далее кладём муку и соду (погасить). Вымешиваем тесто.


В разъёмную форму диаметром 24 см, смазанную сливочным маслом, выкладываем тесто.


Выпекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180°. Достаем из духовки. Проверяем тесто зубочисткой. Она должна быть сухой.

2 слой. Безе

Охлаждённые белки взбиваем миксером. Две минуты на средней скорости. Как только масса начнёт пениться, увеличиваем скорость и небольшими порциями добавляем сахар, продолжая взбивать. 



Когда белковая масса будет очень плотной, безе готово.


Выкладываем безе на испеченное тесто и снова ставим в духовку. Выпекаем 7–10 минут, пока оно слегка не подрумянится. 




3 слой. Глазурь

Какао-порошок, сахар, сметану и сливочное масло размешиваем и варим на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим!


Глазурь аккуратно распределяем на поверхности безе.


Торт ставим в холодильник охлаждаться.


Приятного аппетита!

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В 1980-е годы прошлого столетия торт «Птичье молоко» пользовался огромной популярностью и был желанным лакомством на каждом празднике.  Чтобы его купить, нужно было...
 
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