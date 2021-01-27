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Торт «Птичье молоко». Рецепт нежнейшего домашнего торта. Готовим с Екатериной Тишкевич
Источник материала: ОНТ
В 1980-е годы прошлого столетия торт «Птичье молоко» пользовался огромной популярностью и был желанным лакомством на каждом празднике.
Чтобы его купить, нужно было отстоять очередь, а рецепт держался в строжайшем секрете. Сейчас рецептов «Птичьего молока» очень много. Вот тот, которому без малого 25 лет. Классика.
Ингредиенты для 1-го слоя (бисквита):
Ингредиенты для 2-слоя (безе):
Ингредиенты для 3-го слоя (глазурь):
Как готовить?
1 слой. Бисквит
Очень аккуратно отделяем белки от желтков.
Глубокую ёмкость с белками убираем в холодильник.
Желтки и сахар хорошенько взбиваем миксером.
Добавляем сметану, растопленный маргарин. Продолжаем взбивать. Далее кладём муку и соду (погасить). Вымешиваем тесто.
В разъёмную форму диаметром 24 см, смазанную сливочным маслом, выкладываем тесто.
Выпекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180°. Достаем из духовки. Проверяем тесто зубочисткой. Она должна быть сухой.
2 слой. Безе
Охлаждённые белки взбиваем миксером. Две минуты на средней скорости. Как только масса начнёт пениться, увеличиваем скорость и небольшими порциями добавляем сахар, продолжая взбивать.
Когда белковая масса будет очень плотной, безе готово.
Выкладываем безе на испеченное тесто и снова ставим в духовку. Выпекаем 7–10 минут, пока оно слегка не подрумянится.
3 слой. Глазурь
Какао-порошок, сахар, сметану и сливочное масло размешиваем и варим на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим!
Глазурь аккуратно распределяем на поверхности безе.
Торт ставим в холодильник охлаждаться.
Приятного аппетита!
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В 1980-е годы прошлого столетия торт «Птичье молоко» пользовался огромной популярностью и был желанным лакомством на каждом празднике. Чтобы его купить, нужно было...
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