Торт «Птичье молоко». Рецепт нежнейшего домашнего торта. Готовим с Екатериной Тишкевич

Источник материала: ОНТ

В 1980-е годы прошлого столетия торт «Птичье молоко» пользовался огромной популярностью и был желанным лакомством на каждом празднике.

Чтобы его купить, нужно было отстоять очередь, а рецепт держался в строжайшем секрете. Сейчас рецептов «Птичьего молока» очень много. Вот тот, которому без малого 25 лет. Классика.

Ингредиенты для 1-го слоя (бисквита):

6 куриных желтков;

150 г сахара;

200 г сметаны;

200 г маргарина;

1,5 – 2 ст. муки;

1 ч. л. соды (погасить уксусом).

Ингредиенты для 2-слоя (безе):

6 куриных белков;

150 г сахара.

Ингредиенты для 3-го слоя (глазурь):

4 ст. л. какао-порошка;

4 ст. л. сметаны;

3 ст. л. сахара;

100 г сливочного масла.

Как готовить?

1 слой. Бисквит

Очень аккуратно отделяем белки от желтков.





Глубокую ёмкость с белками убираем в холодильник.

Желтки и сахар хорошенько взбиваем миксером.





Добавляем сметану, растопленный маргарин. Продолжаем взбивать. Далее кладём муку и соду (погасить). Вымешиваем тесто.









В разъёмную форму диаметром 24 см, смазанную сливочным маслом, выкладываем тесто.





Выпекаем в духовке в течение 20 минут при температуре 180°. Достаем из духовки. Проверяем тесто зубочисткой. Она должна быть сухой.

2 слой. Безе

Охлаждённые белки взбиваем миксером. Две минуты на средней скорости. Как только масса начнёт пениться, увеличиваем скорость и небольшими порциями добавляем сахар, продолжая взбивать.









Когда белковая масса будет очень плотной, безе готово.





Выкладываем безе на испеченное тесто и снова ставим в духовку. Выпекаем 7–10 минут, пока оно слегка не подрумянится.













3 слой. Глазурь

Какао-порошок, сахар, сметану и сливочное масло размешиваем и варим на медленном огне, постоянно помешивая. Не кипятим!





Глазурь аккуратно распределяем на поверхности безе.





Торт ставим в холодильник охлаждаться.





Приятного аппетита!

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