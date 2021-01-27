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В Брестской области продолжают устранять последствия стихии

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брестской области продолжают устранять последствия стихии

В Беларуси продолжают устранять последствия стихии. Один из самых серьёзных ударов приняла на себя Брестская область. 140 населенных пунктов и полсотни ферм остались без электричества.

Упавшие ветки, обгоревшие провода – так выглядит аварийный участок в Брестском районе. Кроны деревьев не выдерживали налипшего снега и падали, повреждая линии электропередачи. В результате без света остались окрестные сёла. Чтобы полностью восстановить трехсотметровый участок, понадобится ещё несколько часов. Там, где возможно подключить население к другим источникам питания, электричество уже поступило.

Снегопады продолжаются. Ситуация с электроснабжением остается сложной. На восстановление энергетики бросили все силы, только в одной области – это более пятисот человек, аварийные бригады работали и ночью. На помощь прибыли коллеги – 18 бригад с Минщины и Гомельщины.

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В Беларуси продолжают устранять последствия стихии. Один из самых серьёзных ударов приняла на себя Брестская область. 140 населенных пунктов и полсотни ферм...
 
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