Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Источник материала: ОНТ

Со среды 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром – ранее оно было прервано в целях предотвращения распространения COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».



Дважды в неделю самолеты будут летать по маршрутам Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки, Санкт-Петербург – Хельсинки. Также три раза в неделю можно вылететь из Москвы в Доху.

Пока по данным направлениям будут летать только воздушные судна «Аэрофлота», а с 28 января появятся и рейсы в Финляндию (два раза в неделю).

При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что на данный момент въезд в указанные страны для туристов пока закрыт.

Фото: pixabay

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