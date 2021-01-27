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Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Со среды 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром – ранее оно было прервано в целях предотвращения распространения COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

Дважды в неделю самолеты будут летать по маршрутам Москва – Ханой, Москва – Дели, Москва – Хельсинки, Санкт-Петербург – Хельсинки. Также три раза в неделю можно вылететь из Москвы в Доху.

Пока по данным направлениям будут летать только воздушные судна «Аэрофлота», а с 28 января появятся и рейсы в Финляндию (два раза в неделю). 

При этом в Ассоциации туроператоров России уточнили, что на данный момент въезд в указанные страны для туристов пока закрыт.

Фото: pixabay

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Со среды 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром – ранее оно было прервано в целях предотвращения распространения...
 
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