Источник материала: ОНТ

В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности. Испытания проходят во всех регионах страны.





Войска действуют в сложных условиях – преодолевают различные преграды, отрабатывают учебно-боевые навыки в любое время суток и в незнакомой местности.

С первой поставленной задачей – добраться до назначенного пункта – успешно справились механизированные бригады, которые совершили марш-броски на полигоны.

Следующая цель – остаться незамеченными. Личный состав устанавливает инженерное оборудование, маскирует позиции, развертывает полевой лагерь и приступает к контрольным стрельбам. Часть экипажей авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск также отправились в указанные районы, где уже заступили на боевое дежурство.

Сколько продлится проверка и где пройдут очередные испытания – не сообщается. Так Минобороны оценивает мобильность и боеспособность армии в условиях быстро меняющейся обстановки.

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