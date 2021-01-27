ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности

В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности. Испытания проходят во всех регионах страны.


Войска действуют в сложных условиях – преодолевают различные преграды, отрабатывают учебно-боевые навыки в любое время суток и в незнакомой местности.

С первой поставленной задачей – добраться до назначенного пункта – успешно справились механизированные бригады, которые совершили марш-броски на полигоны.

Следующая цель – остаться незамеченными. Личный состав устанавливает инженерное оборудование, маскирует позиции, развертывает полевой лагерь и приступает к контрольным стрельбам. Часть экипажей авиации, подразделений зенитных ракетных и радиотехнических войск также отправились в указанные районы, где уже заступили на боевое дежурство.

Сколько продлится проверка и где пройдут очередные испытания – не сообщается. Так Минобороны оценивает мобильность и боеспособность армии в условиях быстро меняющейся обстановки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности. Испытания проходят во всех регионах страны. Войска действуют в сложных условиях – преодолевают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специалисты проверяли сообщения о минировании двух университетов в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by