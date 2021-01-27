Нового главу Комитета госконтроля представили коллективу

Источник материала: ОНТ

Особое внимание – контролю за расходованием бюджетных средств. Новый глава Комитета госконтроля сегодня представлен коллективу.





Василия Герасимова, который с сентября исполнял обязанности главы ведомства, на эту должность накануне назначил Президент. Его работу в статусе и.о. оценили по достоинству. Представляя председателя КГК, премьер-министр, прежде всего, отметил прекрасные аналитические способности нового руководителя и принципиальность в отстаивании госинтересов. И выразил надежду на конструктивное взаимодействие Комитета с правительством, направленное на социально-экономическое развитие Беларуси.

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