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Нового главу Комитета госконтроля представили коллективу

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нового главу Комитета госконтроля представили коллективу

Особое внимание – контролю за расходованием бюджетных средств. Новый глава Комитета госконтроля сегодня представлен коллективу.


Василия Герасимова, который с сентября исполнял обязанности главы ведомства, на эту должность накануне назначил Президент. Его работу в статусе и.о. оценили по достоинству. Представляя председателя КГК, премьер-министр, прежде всего, отметил прекрасные аналитические способности нового руководителя и принципиальность в отстаивании госинтересов. И выразил надежду на конструктивное взаимодействие Комитета с правительством, направленное на социально-экономическое развитие Беларуси.

 

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Особое внимание – контролю за расходованием бюджетных средств. Новый глава Комитета госконтроля сегодня представлен коллективу. Василия Герасимова, который с...
 
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