ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специалисты проверяли сообщения о минировании двух университетов в Минске

27.01.2021 19:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Специалисты проверяли сообщения о минировании двух университетов в Минске

Правоохранители совместно с сотрудниками МЧС и работниками саперно-пиротехнических групп проверяли анонимное сообщение-письмо о минировании двух столичных университетов. Сообщения не подтвердились, сообщили в пресс-службе столичной милиции.

В электронных сообщениях утверждалось о минировании зданий Минского государственного лингвистического университета (ул. Захарова, 21), а также Белорусского государственного университета (пр-т Независимости, 4).

Фото: Telegram-канал «Милиция Минска»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители совместно с сотрудниками МЧС и работниками саперно-пиротехнических групп проверяли анонимное сообщение-письмо о минировании двух столичных...
 
Новости дня
Новости разные
 
В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by