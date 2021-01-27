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Специалисты проверяли сообщения о минировании двух университетов в Минске
Источник материала: ОНТ
Правоохранители совместно с сотрудниками МЧС и работниками саперно-пиротехнических групп проверяли анонимное сообщение-письмо о минировании двух столичных университетов. Сообщения не подтвердились,
В электронных сообщениях утверждалось о минировании зданий Минского государственного лингвистического университета (ул. Захарова, 21), а также Белорусского государственного университета (пр-т Независимости, 4).
Фото: Telegram-канал «Милиция Минска»
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Правоохранители совместно с сотрудниками МЧС и работниками саперно-пиротехнических групп проверяли анонимное сообщение-письмо о минировании двух столичных...
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