Источник материала: Хартия'97

В США из озера и реки достали 40 автомобилей 27.01.2021, 19:38

Фото: John Cooper / autoblog.com

Полиции предстоит разобраться, как эти машины там оказались.

В американском городе Нашвилле (штат Теннесси) водолазы-волонтеры на протяжении недели занимались очисткой местной реки Камберленд и озера Перси-Прист. За это время они обнаружили и подняли на сушу более 40 различных автомобилей, сообщает Autoblog . Как туда попали эти машины, не уточняется.

Среди найденных транспортных средств автомобили разных годов и марок. По данным издания, водолазам, например, удалось поднять со дна Ford Thunderbird девятого поколения (выпускался в 1983—1988 годах), Jeep Wrangler YJ (выпуск модели стартовал в 1986-м, а закончился в 1995 году), Pontiac LeMans (1962-1981 годов) и современный Ford Focus. Некоторые автомобили в очень плохом состоянии и сразу не поддаются идентификации. Как заявили волонтеры, человеческих тел в машинах не обнаружено, но криминальный след в некоторых случаях исключать пока рано.

К расследованию уже подключилась местная полиция. Стражи порядка считают, что некоторые машины были угнаны, а позже преднамеренно утоплены в водоемах. Также не исключается, что некоторые автомобили преднамеренно «утилизировали» сами владельцы с целью мошенничества со страховкой.

Как рассказал мэр города Нашвилл Джон Купер все работы были проведены водолазами абсолютно бесплатно. Волонтеры являются членами команды Adventures with Purpose которая помогает находить пропавших без вести людей, а также исчезнувшие машины и лодки.



Фото: John Cooper / autoblog.com



Фото: John Cooper / autoblog.com



Фото: John Cooper / autoblog.com

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