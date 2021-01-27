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В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления

27.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления

  • 27.01.2021, 19:31
В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления

Причина – якобы профилактические работы в котельной.

В нескольких кварталах Новой Боровой в четверг, 28 января, не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщили в телеграм-канале «А-100 Комфорт».

- В четверг, 28 января, в нескольких кварталах микрорайона Новая Боровая, среди которых «Нескучный сад», «Центральный парк», «Цветной квартал», «Северное сияние» и «Квартал-парк» будут отсутствовать горячая вода и отопление. Это связано в тем, что на котельной «Копище-2», которая находится на улице Камова, будут проводится профилактические работы, - написано в сообщении компании.

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Причина – якобы профилактические работы в котельной.
 
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