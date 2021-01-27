Источник материала: Хартия'97

В нескольких кварталах Новой Боровой 28 января не будет горячей воды и отопления 27.01.2021, 19:31

Причина – якобы профилактические работы в котельной.

В нескольких кварталах Новой Боровой в четверг, 28 января, не будет горячей воды и отопления. Об этом сообщили в телеграм-канале «А-100 Комфорт».

- В четверг, 28 января, в нескольких кварталах микрорайона Новая Боровая, среди которых «Нескучный сад», «Центральный парк», «Цветной квартал», «Северное сияние» и «Квартал-парк» будут отсутствовать горячая вода и отопление. Это связано в тем, что на котельной «Копище-2», которая находится на улице Камова, будут проводится профилактические работы, - написано в сообщении компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .