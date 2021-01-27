ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Санду объявила кандидата на пост премьера Молдовы

27.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Санду объявила кандидата на пост премьера Молдовы

  • 27.01.2021, 19:16
Санду объявила кандидата на пост премьера Молдовы
Наталья Гаврилица
Фото: facebook.com/NataliaGavrilitaMF

Президент Молдовы уже поставила перед кандидаткой задачу.

Президент Молдовы Майя Санду предложила назначить премьер-министром экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу. Об этом сообщает Newsmaker в среду, 27 января.

"Я уже поставила перед ней задачу создать команду и подготовить программу, главная цель которой будет борьба с коррупцией и экономическое развитие", - сказала Санду.

По ее словам, она все еще считает досрочные выборы "единственным выходом из кризиса".

"У граждан должно быть право выбрать депутатов, которые будут работать на их благо. Сейчас парламентские фракции могут доказать, что хотят досрочных выборов", - подчеркнула Санду.

Теперь у кандидата в премьеры есть 15 дней, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу деятельности правительства.

Отметим, что Санду выступает за то, чтобы парламент не утверждал нового главу правительства и чтобы были проведены досрочные выборы. Для этого парламент Молдовы должен дважды отклонить предложенную Санду кандидатуру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдовы уже поставила перед кандидаткой задачу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко освободил Владимира Ващенко от должности главы МЧС Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by