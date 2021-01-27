Источник материала: Хартия'97

Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС Беларуси 5 27.01.2021, 19:01

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Владимир Ващенко

Фото: пресс-служба МЧС

С августа МЧС превратилось в посмешище, занимаясь снятием флагов и срезанием ленточек.

Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, об этом сообщает tut.by .

Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан 27 января, сказано в сообщении.

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