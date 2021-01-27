|
Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Владимира Ващенко освободили от должности главы МЧС Беларуси
С августа МЧС превратилось в посмешище, занимаясь снятием флагов и срезанием ленточек.
Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям, об этом сообщает
Ващенко уволен в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Указ подписан 27 января, сказано в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С августа МЧС превратилось в посмешище, занимаясь снятием флагов и срезанием ленточек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)