Лукашенко освободил Владимира Ващенко от должности главы МЧС Беларуси

Источник материала: Onliner

Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Соответствующий указ 27 января подписал Александр Лукашенко.

«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», — сказано в сообщении.

Владимир Ващенко возглавил ведомство в декабре 2010 года.

Владимиру Ващенко 62 года. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, а также Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, служил в армии.

Известно, что он работал сборщиком Могилевского тароремонтного предприятия треста «Белтара», заточником Могилевского завода «Строммашина».

Много лет занимал разные должности в самостоятельной военизированной пожарной части №2 по охране Ленинского района г. Могилева, был начальником части. Работал также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению.

Был начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь.