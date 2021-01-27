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Лукашенко освободил Владимира Ващенко от должности главы МЧС Беларуси
Источник материала: Onliner
Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Соответствующий указ 27 января подписал Александр Лукашенко.
«Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия», — сказано в сообщении.
Владимир Ващенко возглавил ведомство в декабре 2010 года.
Владимиру Ващенко 62 года. Он окончил Могилевский машиностроительный институт, а также Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, служил в армии.
Известно, что он работал сборщиком Могилевского тароремонтного предприятия треста «Белтара», заточником Могилевского завода «Строммашина».
Много лет занимал разные должности в самостоятельной военизированной пожарной части №2 по охране Ленинского района г. Могилева, был начальником части. Работал также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению.
Был начальником Могилевского областного управления МЧС Республики Беларусь.
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Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого»....
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