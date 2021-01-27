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Тихановская: Запад должен в один голос высказаться о ситуации в Беларуси

27.01.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 января с участием сотен дипломатов Евросоюза и других стран, представителей Еврокомиссии, министров иностранных дел Франции, Польши, Литвы и Румынии прошла онлайн-дискуссия "ЕС и Беларусь в 2021-м".


Светлана Тихановская показывает репродукцию картины "Ева" Хаима Сутина как символ мирной борьбы белорусов / @tsikhanouskaya

На ней прозвучало выступление Светланы Тихановской. Она считает, что ЕС, США, другие страны должны в один голос высказаться о ситуации в Беларуси: "Люди ожидают, что Запад будет смелее и сильнее".

Тихановская назвала список действий, которыми можно помочь белорусам: усилить санкции и давление на виновных в нарушении прав человека, расследовать уже совершённые преступления против человечности, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу, оказывать помощь репрессированным, возглавить процесс медиации инклюзивного диалога по мирному транзиту власти в Беларуси, помочь в исключении "Белтелерадиокомпании" из Европейского вещательного союза.

Полностью текст выступления Светланы Тихпновской можно посмотреть здесь.
 
 
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27 января с участием сотен дипломатов Евросоюза и других стран, представителей Еврокомиссии, министров иностранных дел Франции, Польши, Литвы и Румынии прошла...
 
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