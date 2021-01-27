Тихановская: Запад должен в один голос высказаться о ситуации в Беларуси

Светлана Тихановская показывает репродукцию картины "Ева" Хаима Сутина как символ мирной борьбы белорусов / @tsikhanouskaya





На ней прозвучало выступление Светланы Тихановской. Она считает, что ЕС, США, другие страны должны в один голос высказаться о ситуации в Беларуси: "Люди ожидают, что Запад будет смелее и сильнее".





Тихановская назвала список действий, которыми можно помочь белорусам: усилить санкции и давление на виновных в нарушении прав человека, расследовать уже совершённые преступления против человечности, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, перенаправлять финансовую помощь гражданскому обществу, оказывать помощь репрессированным, возглавить процесс медиации инклюзивного диалога по мирному транзиту власти в Беларуси, помочь в исключении "Белтелерадиокомпании" из Европейского вещательного союза.



