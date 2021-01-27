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Политзаключённому Евгению Афнагелю не разрешили проститься с умершим отцом

27.01.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключённому Евгению Афнагелю не разрешили проститься с умершим отцом, сообщает charter97.org.



Активист "Европейской Беларуси" находится в заключении с сентября 2020-го. Его адвокат обратился с просьбой разрешить политзаключённому быть на похоронах своего отца. Однако администрация минского СИЗО № 1 отказались рассматривать такую возможность без разрешения Следственного комитета.

Игоря Афнагеля похоронили 27 января на Западном кладбище Минска. Он был известным белорусским марафонцем-любителем, более 30 лет проработал в редакции "Белорусской энциклопедии". Родители Игоря Афнагеля во время войны участвовали в минском антинацистском подполье, были расстреляны оккупантами.

В Беларуси насчитывается уже 220 политзаключённых. 27 января в список добавили сразу 31 человека.
 
Теги: Минск
 
 
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Политзаключённому Евгению Афнагелю не разрешили проститься с умершим отцом, сообщает charter97.org.
 
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