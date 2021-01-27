По сравнению с 1913-м… Извините, с 1994-м годом

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня – о пропагандистском трюке властей, пытающихся убедить граждан в экономических достижениях режима Александра Лукашенко.





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– Старшее поколение помнит, как во времена «дорого Леонида Ильича» Брежнева, когда идеологические противники уверенно вошли в новый технологический уклад, Советский Союз продолжал сравнивать свои достижения с уровнем 1913 года, – пишет Лещеня. – КПСС подсознательно продолжала мериться силами с давно ставшим историей самодержавием.

Ведь именно в довоенном 1913 году в Российской империи был зафиксирован максимальный уровень экономического развития.

Хотя уже тогда сквозь цензуру просачивалась критика. Многим запомнился идеологически подкованный прораб-мечтатель из кинокомедии Гайдая: «…Будет установлено 740 газовых плит, то есть ровно в 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года».

Не так давно помощник нынешнего хозяина Дворца Независимости Валерий Бельский с гордостью объявил о подготовке Национальной академией наук семитомника «Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений».

Посыл – известный: а вот по сравнению с 1994 годом… Конечно, за 26 лет сделано многое. И не всякая европейская столица сравнится с благоустроенным Минском. Но ведь жизнь не стоит на месте!

И чем дольше находится у власти единоличный правитель, тем больше он убаюкивает не столько население, сколько себя сравнениями с тем, что было на день его «коронации». Помню, какие впечатляющие сравнения с 1981 годом давали египетские СМИ к каждой очередной годовщине прихода к власти Мубарака. Не убедили…

Да и 1994 год – не самый достойный конкурент для сравнения. Ведь только в 2000 году белорусской экономике удалось превзойти ряд ключевых показателей докризисного 1990 года (объем производства промышленной продукции и потребительских товаров, реальные денежные доходы населения).

И при этом объем производства всей белорусской промышленности в долларовом выражении по итогам 2020 года был на 17% меньше , чем в 2010! А ведь белорусские товары – как и все, что производится в мире – постоянно дорожают в долларах США! Сколько раз этим пользовались чиновники, рапортуя о приросте производства и экспорта в стоимостном выражении, и замалчивая количественные показатели!

Если глава государства претендует на переизбрание и единоличное владение секретом экономического процветания, он должен показать, как на самом деле выполнены наполеоновские планы его пятилетки и как выглядят реальные планы развития.

Да и если взять тот же пресловутый 1994-й год… Думаю, что экономисты могли бы сказать нам много интересного, сравнив и с 1994-м, и с 1990-м годом динамику экономического развития Беларуси, стран СНГ и государств Центральной Европы –бывших участников социалистического блока.

А это значит, что разработка – в дополнение к протестной повестке дня – реальной непровластной программы развития экономики и социальной сферы, а также ее доходчивое разъяснение имеет смысл.