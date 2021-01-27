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Российские и международные правозащитники представили доклад о пытках в Беларуси

27.01.2021 20:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские и международные правозащитники представили доклад о пытках в Беларуси
Белорусские силовики и демонстрант
Российская правозащитная организация "Комитет против пыток" и международное объединение неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" (OMCT) опубликовали доклад о милицейском насилии в Беларуси и бездействии властей, не занимающихся расследований сотен жалоб. В документе "подробно описаны дела тринадцати граждан, которые, как и сотни других, пострадали от насилия со стороны властей в период с 9 по 13 августа 2020 года", - сообщили правозащитники во вторник, 26 января.

Большинство - случайные прохожие


Почти все из них были прохожими, не участвовавшими в протестах, начавшихся после президентских выборов в Беларуси. По данным организаций, "большинство из пострадавших были вынуждены пройти через "коридоры", когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным", в результате чего у одного их пострадавших была разорвана барабанная перепонка, еще несколько человек получили переломы.

Кроме того, правозащитники указывают на другие посягательства со стороны силовиков, в частности, сексуальное насилие, угрозы сексуального характера, унижение, многочасовое пребывание в неестественных позах и содержание в переполненных камерах без воды и пищи.

"Сотрудники правоохранительных органов активно применяли силу в отношении уже задержанных лиц, которые не представляли никакой угрозы и не оказывали никакого сопротивления. Очевидно, что целью было запугивание, унижение и наказание людей за участие в демонстрациях, которые носили преимущественно мирный характер. Собранные доказательства свидетельствуют о преднамеренности актов жестокого обращения", - заявил юрист Комитета против пыток Дмитрий Казаков.

Власти саботируют проведение расследования


Правозащитники подчеркивают, что по состоянию на 31 декабря в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по факту насилия со стороны силовиков, несмотря на большое число соответствующих жалоб. Вместо этого власти "всячески саботируют проведение эффективного расследования", в частности, возбуждая дела в отношении пострадавших и их адвокатов.

Кроме того, власти отказываются предоставлять контакты совершающих акты насилия милиционеров, а глава МВД Иван Кубраков и белорусский правитель Александр Лукашенко "официально оправдывали насилие со стороны сотрудников милиции необходимостью защиты семей милиционеров и страны в целом", отмечают правозащитники.

Авторы доклада разместили истории пострадавших на специальном сайте, сопроводив их фотографиями, аудио- и видеоматериалами.

Протесты в Беларуси


Протесты против фальсификации выборов и милицейского насилия в Беларуси продолжаются уже более 5 месяцев со дня голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость. Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Главный оппонент Луквшенко Светлана Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. ЕС ввел санкции против окружения Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификациям выборов и подавлению мирных протестов.
 
 
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Российский "Комитет против пыток" и Всемирная организация против пыток собрали данные о полицейском насилии в отношении граждан после президентских выборов в...
 
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