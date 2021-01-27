Источник материала: UDF



Силовики и мирные протестующие в Беларуси

Система правосудия в Беларуси оказалась несостоятельной

Многочисленные свидетельства нарушений прав человека

Протесты в Беларуси продолжаются почти полгода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Amnesty International призвала к международному расследованию пыток в Беларуси Система правосудия в Беларуси оказалась неспособной привлечь к ответственности нарушителей прав человека в отношении участников протестов и преследует жертв, а...

Международная правозащитная организация(AI) решительно осудила продолжающиеся уже почти полгода систематические пытки в отношении протестующих в Беларуси. Людей произвольно задерживают, вынуждают раздеваться, избивают, оставляют без питьевой воды, пищи и медицинской помощи, говорится в новом докладе AI, опубликованном в среду, 27 января. С начала протестов не менее четырех человек погибли в результате действий белорусских силовиков, отмечается далее.Белорусская юстиция используется для того, чтобы наказать пострадавших вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных, указывают правозащитники. "Система правосудия в Беларуси оказалась несостоятельной во всех отношениях, в том что касается уголовного преследования ответственных лиц", - заявила эксперт по Беларуси немецкого отделения AI Йованка Ворнер (Jovanka Worner). По ее мнению, в этой ситуации международное сообщество должно добиться справедливости в отношении мирных протестующих в Беларуси. В частности, необходимо провести расследование большого числа нарушений прав человека, подчеркнула она."Жестокое подавление мирных акций протеста и любых форм несогласия в Беларуси продолжается уже несколько месяцев и переходит на новый уровень", - отметила далее Ворнер.В докладе указывается, что доказательствами масштабных нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов могут служить многочисленные фотографии, видеоматериалы и свидетельства задержанных, пострадавших и очевидцев. При этом в отношении белорусских силовиков до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела, вместо этого ведутся сотни дел против демонстрантов, заявили правозащитники. При этом с начала протестов было подано более 900 жалоб на жестокое обращение со стороны правоохранителей.Между тем председатель комитета бундестага по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) заявила о необходимости призвать к ответственности всех виновных в жестоком обращении с демонстрантами. По ее мнению, ЕС в силу географической близости к Беларуси должен взять на себя часть этой задачи. "Позиция в отношении грубых нарушений прав человека в Беларуси продемонстрирует, созрел ли, наконец, ЕС в качестве игрока на международной арене", - отметила она.Точное количество задержанных в Беларуси неизвестно. Агентство dpa отмечает, что за прошедшие месяцы в Беларуси были задержаны более 30 тысяч человек, сотни демонстрантов получили ранения. Протесты против фальсификации выборов и полицейского насилия в Беларуси продолжаются уже более 5 месяцев со дня голосования 9 августа 2020 года. Победителем президентских выборов ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. При разгоне мирных акций протеста и задержании их участников силовики проявляли крайнюю жестокость.Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.Кандидат от оппозиции и ныне ее лидер Светлана Тихановская была вынуждена под давлением властей покинуть страну и в настоящее время активно обсуждает с мировыми лидерами возможности поддержки демократического движения в Беларуси. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые президентские выборы, соответствующие международным стандартам. ЕС ввел санкции против окружения Лукашенко и белорусских чиновников, причастных к фальсификациям выборов и подавлению мирных протестов.