Письмо официальных профсоюзов по экономическим санкциям за день подписали больше 110 тысяч

Источник материала: Tut.by

Открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси за один день подписали больше 110 тысяч человек, сообщают в Федерации профсоюзов. Как рассказывают работники предприятий и организаций, некоторые из них подписывают письмо из-за своих убеждений, так как поддерживают заявление профсоюзов, другим же «помогают» решиться оставить свой автограф — через намеки на лишение премий и даже потерю рабочего места. Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах.



Фото: pixabay.com

Предыстория. Федерация профсоюзов обнародовала открытое письмо, адресованное Международной организации труда. В нем говорится про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси, а также про «абсолютно незаконное давление» на нашу страну. Напомним, ЕС ввел ряд экономических санкций против отдельных белорусских предприятий. Работники организаций и предприятий сообщали, что их «настоятельно просят» подписать открытое письмо федерации.

Федерация профсоюзов: «Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей»

В Федерации профсоюзов рассказывают, что открытое письмо за один день — 26 января — подписали больше 116 тысяч человек. При этом сбор подписей продолжается.

«Сегодня также стало известно, что обращение в Международную организацию труда направлено Национальным советом по трудовым и социальным вопросам. Три стороны совета — правительство, объединения нанимателей и профсоюзов — обратились к генеральному директору Международного бюро труда Гаю Райдеру в связи с неправомерностью введения Европейским союзом санкций против ряда предприятий нашей страны», — сообщают в Федерации профсоюзов.

В открытом письме утверждается, что «введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий — это в первую очередь негативные экономические последствия в отношении их работников». «Эти меры ухудшают положение не только самих работников, но и членов их семей. Снижение заработной платы, сокращение рабочих мест, замораживание гарантированных коллективными договорами выплат работникам — это далеко не все, с чем могут столкнуться трудящиеся», — рассказывают в федерации.

Работники: «Пришлось под страхом подписывать, потому что и так жить не за что»

Часть работников предприятий и организаций подписывают письмо из-за своих убеждений, они поддерживают позицию официальных профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси.

Некоторые же работники рассказывают, что им «помогают» решиться подписаться под открытым обращением. В отдельных случаях — через намеки на лишение премий и даже потерю рабочего места.

«В нашем детском садике письмо подписали все, многие даже не читали, что подписывают. Потому что руководитель сказал, что премии тогда никто не увидит, — рассказывает работница детского сада в одном из райцентров Витебской области. — Как я только сказала, что такое подписывать не буду, то на меня сразу натравили заведующую, которая мне сказала, что премии я тогда не увижу. А у нас оклад чуть больше 170 рублей, а все остальные надбавки — это и есть премия. Так выходит минимальная заработная плата. А у нас в городе и так беда с работой. Вот и пришлось под страхом подписывать, потому что и так жить не за что».

«Сегодня всех заставили подписаться, объяснив, что эти списки будут отксерокопированы и подняты при продлении контракта. Под угрозой подписали не только мое учреждение, но и те, которые по соседству, — рассказала работница сферы образования. — К сожалению, и я подписала. Очень стыдно за себя. Работаю в учреждении больше 20 лет. И потерять работу в то время, когда двое детей обучаются на платной основе, очень страшно».

Также сообщается, что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах.



Такое сообщение разослал один из райисполкомов на предприятия

В некоторых регионах райисполкомы разослали на предприятия сообщения, что получили от Федерации профсоюзов открытое письмо, которое должны подписать работники предприятий, которые находятся на территории района.

Работники предприятий также сообщают, что отраслевые профсоюзы разослали «первичкам» письма, в которых пишут о необходимости провести заседания профкомов, осудить на нем открытое письмо, «принять решение о поддержке обращения» и организовать сбор подписей. Отчет о количестве собранных подписей просили предоставить в районный профкомитет, который, в свою очередь, — в областной. При этом руководителей организаций и предприятий просят «оказать содействие в сборе подписей».

Если вы располагаете информацией о сборе подписей под открытым письмом и хотели бы рассказать, почему подписали его или нет, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut