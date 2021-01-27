День памяти: в Минске открыли фотовыставку, посвященную жертвам блокады Ленинграда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жертв блокадного Ленинграда вспоминают и в Беларуси. В Музее Великой Отечественной войны открыли фотовыставку, посвященную трагическим событиям. А к стеле «Минск – город герой» сегодня возложили цветы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Из-за пандемии нельзя ни обнять, ни лично сказать «спасибо». Но поздравления от этого не менее искренние. Персональный концерт под окном. Евгению Васильевичу сегодня исполнилось 105 лет. Полковник в отставке родом из Ярославля. Войну встретил студентом в Ленинграде. Когда бомбили город, курсантов под обстрелом переправили через Ладожское озеро. Победу ветеран праздновал уже в Беларуси.

«Это было так неожиданно, так неожиданно. Мы не могли сдержаться. Отец стоял и плакал. Трудно сказать, что ему 105 лет. Он у меня большой молодец. Я просто счастлива жить с ним рядом. Это человек, думаю, дожил до такого возраста, потому что очень спокойный, рассудительный, умеет принять верное решение. И, знаете, он никогда никого не осудит», – рассказала дочь ветерана Светлана Торхунова.

А у стелы «Минск-город-герой» – митинг. В память о погибших в осажденном городе возложили цветы и венки. Пришли и ветераны-блокадники. О тех страшных событиях Анатолий Николаевич помнит немногое. Ему было три года, и он чудом выжил.

«Мать, отец и сестренка Лена, она была меня младше. Но в 43-м году она умерла. И я остался один. Отец пошел на фронт. Он был танкистом», – рассказал житель блокадного Ленинграда Анатолий Волосевич.

В Минском музее войны есть отдельная экспозиция, посвященная Ленинграду. Тот самый блокадный кусок хлеба – 125 граммов. Есть дневник ленинградца Владимира Самойлова. Он писал его до декабря 41-го. Надеялся встретить Новый год, но умер. Рядом – пояс блокадницы.

«Этот экспонат в наш музей передала Анна Егорова, которая была жительницей блокадного Ленинграда. Делали вот такие самодельные пояса. Несколько карманов, куда вкладывали продуктовые карточки, какие-то документы. Его обвязывали под одеждой. И человек всегда носил собой самое важное», – рассказала заведующая отделом Музея Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

В зале Победы – почти сотня фотографий фронтовых корреспондентов. Военная летопись 20 городов-героев. Материалы передали коллеги из Петербурга. А в ответ белорусский историк, писатель и коллекционер Владимир Лиходедов подарил книгу с подлинными открытками и письмами ленинградцев.

«Это удивительные открытки. Ритмы времени, дни блокады, 900 дней, каждый из них был подвигом. Но город все равно жил. Работали, школы и театры, звучала шестая симфония Шестаковича, работала даже почта», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Сейчас в Беларуси живут около 400 блокадников. С каждым годом их становится все меньше. Но они продолжают рассказывать внукам и правнукам о подвиге и судьбе города, который не сломили.