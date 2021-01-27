|
В Беларуси еще 31 человека признали политическим заключенным
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Партизан
В Беларуси еще 31 человек признан политическим заключенным. Таким образом, по состоянию на 27 января их 220.
Правозащитники признали
политзаключенными следующих осужденных к лишению свободы:
- Александр Бабич, (осужден на три с подовой года лишения свободы по ст. 363 УК)
- Михаил Шабалюк, (осужден на три года лишения свободы по ст. 363 УК )
- Александр Французов, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Евгений Петраченко, (осужден на три с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Илья Лобацевич, (осужден на полтора года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Олег Ефременко, (осужден на четыре с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Дмитрий Кулаков, (приговорен к трем с половиной годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа по ст. 364 и 369 УК)
- Владислав Маковецкий, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
- Александр Кириленко, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
- Егор Храменя, (приговорен к двум годам лишения свободы по ст. 364 УК)
- Владимир Шустов, (приговорен к трем годам лишения свободы по ст. 364 УК)
- Антон Лакишик, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Павел Манкиненко, (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Артем Токарчук, (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Евгений Червинский, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Илья Френь (приговорен к четырем годам лишения свободы по ст. 364 УК)
- Илья Турков (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 и 342 УК)
- Глеб Готовко, (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 363, 364, 342, 435 УК)
- Анатолий Хиневич (осужден на два с половиной года лишения воды по ст. 364 УК)
- Виктор Актистов, (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Дмитрий Галко (осужден на три года разбавления свободы по ст. 364 УК)
- Александр Захаревич (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Андрей Короленя, (осужден на два года лишения свободы по ст. 363 УК)
- Артем Павлечко (осужден на три года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)
- Евгений Калиновский (осужден на четыре года лишен свободы по ст. 364, 342 УК)
- Сергей Римша (приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по ст. 364, 342 УК)
- Витольд Ашурок (приговорен к пяти годам лишения свободы по ст. 342, 364 УК)
- Роман Короневич (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Олег Фомин (осужден на два с половиной года лишения свободы по арт. 364 УК).
- Александр Губейко (осужден на два года лишения свободы по ст. 364 УК)
- Виктор Борушко (осужден на пять лет лишения свободы по п. 5 ч. 2 ст. 147 УК)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси еще 31 человек признан политическим заключенным. Таким образом, по состоянию на 27 января их 220.
-
Сотрудники департамента финансовых расследований вскрыли схему финансовых махинаций в одной из фирм Бобруйска
21:42, БT
-
Как в анекдоте: В Сенице лукашисты проводили целую спецоперацию по снятию БЧБ-флага
21:37, Хартия'97
-
Пра надвор’е
22:20, БT
-
Как полиция успокаивает протестующих в Германии
22:00, БT
-
Мотострелки и десантники выдвинулись в районы проведения стрельб
22:11, БT
-
На должность генерального секретаря ПАСЕ впервые избрана женщина
22:22, Навiны
-
Площадка для диалога: белорусы готовятся к народному собранию
22:23, Mir24.TV Belarus
-
MAN получила крупнейший для себя заказ на электробусы
22:22, Onliner
-
Предотвратить опасность: в Минске открыли образовательный центр МЧС
22:49, Mir24.TV Belarus
-
Н. Азаров: Большинство украинцев "жалеют о победе майдана, но время отмотать назад невозможно"
22:04, БT
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|