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Фильм «Озеро радости» попал в лонглист премии «Оскар»
Источник материала: Партизан
Фильм «Озеро радости», снятый по отрывку из одноименного романа беларусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом
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Фильм «Озеро радости», снятый по отрывку из одноименного романа беларусского писателя Виктора Мартиновича, попал в лонглист кинопремии «Оскар». Об этом...
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