Источник материала: Хартия'97

В Украине могут разрешить двойное гражданство 4 27.01.2021, 20:03

фото: alexandr blinov

Законопроект о двойном гражданстве зарегистрировали в Верховной Раде.

Народные депутаты Украины из фракции "Слуга народа" предлагают законодательно разрешить гражданам Украины иметь двойное гражданство. Законопроект № 4640 зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторы законопроекта Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Предлагается также ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Авторы законопроекта предлагают ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований о декларировании наличия иностранного гражданства.

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть подачу декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, которые претендуют на избрание на выборные должности или на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, одной из важных новаций является введение понятия "государство-агрессор".

"В частности, в случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращение этими гражданами гражданства (подданства) такого государства", - говорится в пояснительной записке.

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