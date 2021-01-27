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Почему власти испугались коллективных жалоб. Мнение Карбалевича

27.01.2021 20:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему власти испугались коллективных жалоб. Мнение Карбалевича
Минск, Администрация Центрального района
Обращения граждан (устные или письменные) в государственные органы остаются единственным механизмом обратной связи между гражданами и государством. Более того, пока официальные лица и государственные СМИ рекламируют эту форму отношений как показатель демократичности государственного устройства Беларуси. Мол, право людей писать петиции в госорганы, чиновникам - это настоящая демократия. В учреждениях даже введена книга жалоб.

Но сейчас, видимо, эта форма «демократии» рушится. Власти планируют ограничить возможность подачи коллективных электронных жалоб. А Лукашенко недавно предсказал, что Интернет умрет еще на его веку.

Также планируется ограничить возможность подачи коллективных письменных жалоб. Ведь это, как написано в официальном документе, «может привести к нарушению нормального функционирования организаций». То есть государственных организаций. В переводе на простой язык: жалобы граждан мешают работе чиновников. Пишут тут разные, не дают работать.

Таким образом, любые коллективные действия, не санкционированные властями, являются мятежом. Все только с разрешения властей, только по их приказу. А вместе пить чай во дворе или писать коллективное заявление - это почти преступление. Идет процесс постепенной криминализации всех действий, независимых от государства или не санкционированных государством. В известном смысле это возвращение в СССР.

Предупреждения властей ясны. Формирование горизонтальных связей гражданского общества - угроза авторитарному режиму. Он держится на атомизации общества, когда все живут по принципу «моя хата с краю». А проявления солидарности, объединения, коллективные действия стали основой массовых протестов. Поэтому предпринимаются попытки нейтрализовать подобные угрозы, лишить их законной основы.

Выступая в прокуратуре при назначении нового генерального прокурора, Лукашенко заявил, что это не соответствует закону. Наверное, не до игр в демократию.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Минск
 
 
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Формирование горизонтальных связей гражданского общества - угроза авторитарному режиму.
 
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