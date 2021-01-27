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Почему власти испугались коллективных жалоб. Мнение Карбалевича
Источник материала: UDF
Минск, Администрация Центрального района
Но сейчас, видимо, эта форма «демократии» рушится. Власти планируют ограничить возможность подачи коллективных электронных жалоб. А Лукашенко недавно предсказал, что Интернет умрет еще на его веку.
Также планируется ограничить возможность подачи коллективных письменных жалоб. Ведь это, как написано в официальном документе, «может привести к нарушению нормального функционирования организаций». То есть государственных организаций. В переводе на простой язык: жалобы граждан мешают работе чиновников. Пишут тут разные, не дают работать.
Таким образом, любые коллективные действия, не санкционированные властями, являются мятежом. Все только с разрешения властей, только по их приказу. А вместе пить чай во дворе или писать коллективное заявление - это почти преступление. Идет процесс постепенной криминализации всех действий, независимых от государства или не санкционированных государством. В известном смысле это возвращение в СССР.
Предупреждения властей ясны. Формирование горизонтальных связей гражданского общества - угроза авторитарному режиму. Он держится на атомизации общества, когда все живут по принципу «моя хата с краю». А проявления солидарности, объединения, коллективные действия стали основой массовых протестов. Поэтому предпринимаются попытки нейтрализовать подобные угрозы, лишить их законной основы.
Выступая в прокуратуре при назначении нового генерального прокурора, Лукашенко заявил, что это не соответствует закону. Наверное, не до игр в демократию.
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Формирование горизонтальных связей гражданского общества - угроза авторитарному режиму.
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