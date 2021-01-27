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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одобрить уже одобренное. ГосТВ сводит роль Всебелорусского собрания к утверждению всем известного курса Анализ государственных медиа за неделю.

Хотя госТВ отмечает чрезвычайную важность Всебелорусского собрания, характерным нарративом недели стала пролонгация нынешней модели на следующие пять лет. Фактически, роль ВНС сводится к одобрению уже разработанной программы и внесению в нее частных дополнений.Активно превозносились достижения проводимой политики ― успехи модернизации производства, высокие места Беларуси в некоторых рейтингах, прозорливость ранее принятых решений (в том числе, по пандемии). Апологетика официальной модели была тесно связана с персонализмом. Так, например, предложения правительства оценивались в зависимости от позиции Лукашенко.Довольно подробно освещались акции в России. Любые приблизительные аналогии, параллели с выступлениями в Беларуси трактовались как проявление единого замысла, деструктивной деятельности зарубежных кураторов.Этими рассуждениями оправдывалось применение силы в отношении протестующих. Вместо «хитрых» политтехнологических схем, которые используют в РФ и других странах, предлагалась ставка на силовой ресурс. Действия ОМОНа трактовались как акт героизма, прославлялись его моральные качества.Оппоненты власти именовались «беглыми политиками» и предателями. Тема предательства повторялась в различных версиях ― от выпадов в адрес Александры Герасимени до тезисов о предателях под бело-красно-белыми флагами в годы войны.Госканалы находят собственное лицо в разделении функций. Основной пласт тем и сюжетов повторяется во всех передачах, часто в почти идентичных выражениях. Но есть и различия. Например, СТВ поддерживает наиболее агрессивный и геополитический крен, рассуждения о тайных смыслах миропорядка. «Панорама» уделяла больше внимания благам, идущим от государства, подготовке к ВНС.