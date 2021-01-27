ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одобрить уже одобренное. ГосТВ сводит роль Всебелорусского собрания к утверждению всем известного курса

27.01.2021 20:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Одобрить уже одобренное. ГосТВ сводит роль Всебелорусского собрания к утверждению всем известного курса
Главные выводы еженедельного совместного мониторинга Media IQ и Sense Analytics.

Хотя госТВ отмечает чрезвычайную важность Всебелорусского собрания, характерным нарративом недели стала пролонгация нынешней модели на следующие пять лет. Фактически, роль ВНС сводится к одобрению уже разработанной программы и внесению в нее частных дополнений.

Активно превозносились достижения проводимой политики ― успехи модернизации производства, высокие места Беларуси в некоторых рейтингах, прозорливость ранее принятых решений (в том числе, по пандемии). Апологетика официальной модели была тесно связана с персонализмом. Так, например, предложения правительства оценивались в зависимости от позиции Лукашенко.

Довольно подробно освещались акции в России. Любые приблизительные аналогии, параллели с выступлениями в Беларуси трактовались как проявление единого замысла, деструктивной деятельности зарубежных кураторов.

Этими рассуждениями оправдывалось применение силы в отношении протестующих. Вместо «хитрых» политтехнологических схем, которые используют в РФ и других странах, предлагалась ставка на силовой ресурс. Действия ОМОНа трактовались как акт героизма, прославлялись его моральные качества.

Оппоненты власти именовались «беглыми политиками» и предателями. Тема предательства повторялась в различных версиях ― от выпадов в адрес Александры Герасимени до тезисов о предателях под бело-красно-белыми флагами в годы войны.

Госканалы находят собственное лицо в разделении функций. Основной пласт тем и сюжетов повторяется во всех передачах, часто в почти идентичных выражениях. Но есть и различия. Например, СТВ поддерживает наиболее агрессивный и геополитический крен, рассуждения о тайных смыслах миропорядка. «Панорама» уделяла больше внимания благам, идущим от государства, подготовке к ВНС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
День памяти: в Минске открыли фотовыставку, посвященную жертвам блокады Ленинграда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by