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В Минске пенсионеры выступили против Всебелорусского народного собрания

27.01.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и бело-красно-белые флаги.


Уличная акция в Минске / @jivaiagazeta​

Пикетчики требовали освобождения политзаключённых, которых в Беларуси уже больше 200 человек, и протестовали против планов властей провести в феврале Всебелорусское народное собрание, пишет "Еврорадио".

После того, как милиция стала срывать анонсированные акции пенсионеров в Минске, они начали проводить "партизанские" пикеты.
 
Теги: Минск
 
 
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В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и...
 
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