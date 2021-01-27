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В Минске пенсионеры выступили против Всебелорусского народного собрания
Источник материала: Партизан
В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и бело-красно-белые флаги.
Уличная акция в Минске / @jivaiagazeta
Пикетчики требовали освобождения политзаключённых, которых в Беларуси уже больше 200 человек, и протестовали против планов властей провести в феврале Всебелорусское народное собрание, пишет
После того, как милиция стала срывать анонсированные акции пенсионеров в Минске, они начали проводить "партизанские" пикеты.
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В среду в столице прошла уличная акция протеста. Как сообщает телеграм-канал @jivaiagazeta, в пикете поучаствовало несколько десятков человек. Они держали плакаты и...
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