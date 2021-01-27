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ГосСМИ в Беларуси сделали упор на том, что на российские протесты вышли школьники. Так ли это?

27.01.2021 21:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГосСМИ в Беларуси сделали упор на том, что на российские протесты вышли школьники. Так ли это?
Фото: скриншот с сайта ctv.by
В воскресных программах гостелеканалы убеждали зрителей, что «организаторы» оппозиционных митингов в России 23 января вывели на улицы детей и подростков с помощью популярной соцсети TikTok. Опрос 359 человек на московской акции показал: всего 10% были 18 лет или моложе.

В субботу 23 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные митинги в поддержку политика Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии. 24 января в итоговых передачах на телеканалах «Беларусь 1», ОНТ и СТВ нашли сходства между протестами в России и Беларуси.

– Снова социальные сети как спичка для костра – в России, правда, больше на TikTok налегали, а не на Telegram, – сказал ведущий СТВ Евгений Поболовец в программе «Неделя». – Снова обращение «каратели» в адрес полиции, снова беременные, которых якобы избили, снова дети как щит на передовой борьбы с режимом.

Все гостелеканалы сделали акцент на том, что в российских протестных акциях участвовали дети и подростки. Как доказательства показали фото и интервью с ними.

– В зону особой опасности попали на этой неделе российские школьники – основная аудитория оппозиционного блогера Алексея Навального, – отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в «Главном эфире» на «Беларусь 1».

Похожую мысль озвучил ведущий ОНТ Юрий Гроеров в программе «Контуры»:

– Организаторы и координаторы протестов призывали выходить на улицу детей и молодежь – подставляя, в первую очередь, их под удар.

В «Контурах» вышел репортаж корреспондентки ОНТ Светланы Карульской, которая сравнила события в России с сюжетом подростковой антиутопии «Голодные игры»:

– Активнее всего именно в России использовали сеть TikTok, чья основная аудитория – подростки. Там в этот раз набирали русских трибунов. Ну что может быть трогательнее, когда именно ребёнок выходит против тирана, за светлое будущее и социальную справедливость?

В эфире СТВ политолог Андрей Лазуткин ответил на вопрос ведущего, зачем детей зовут на митинги:

– Когда вы моделируете такого рода ситуации, ваша задача – вывести именно те группы социальные, которые, скажем так, уязвимы. (…) Ребёнок может где-то упасть, девушку может сбить машина, женщину могут ударить. И каждый такой повод будет раскручен и вброшен уже для последующих протестов.

Нет данных, сколько всего было несовершеннолетних среди участников российских протестов 23 января.

Социологическая группа под руководством политолога, экономиста Алексея Захарова оценила количество митингующих в Москве, в том числе младше 18 лет. Делали это в сотрудничестве с «Белым счётчиком» – волонтёрским объединением, которое считает людей на митингах и шествиях. На московской акции 23 января волонтёры опросили 460 человек, из которых согласились ответить 359. Медианный возраст опрошенных составил 31 год, то есть среди них и правда много молодёжи. Но при этом всего 10% из общего числа оказалось 18 или меньше лет.
 
 
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