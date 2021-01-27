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ГосСМИ в Беларуси сделали упор на том, что на российские протесты вышли школьники. Так ли это?
Источник материала: UDF
Фото: скриншот с сайта ctv.by
В субботу 23 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные митинги в поддержку политика Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии. 24 января в итоговых передачах на телеканалах «Беларусь 1», ОНТ и СТВ нашли сходства между протестами в России и Беларуси.
– Снова социальные сети как спичка для костра – в России, правда, больше на TikTok налегали, а не на Telegram, – сказал ведущий СТВ Евгений Поболовец в программе «Неделя». – Снова обращение «каратели» в адрес полиции, снова беременные, которых якобы избили, снова дети как щит на передовой борьбы с режимом.
Все гостелеканалы сделали акцент на том, что в российских протестных акциях участвовали дети и подростки. Как доказательства показали фото и интервью с ними.
– В зону особой опасности попали на этой неделе российские школьники – основная аудитория оппозиционного блогера Алексея Навального, – отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в «Главном эфире» на «Беларусь 1».
Похожую мысль озвучил ведущий ОНТ Юрий Гроеров в программе «Контуры»:
– Организаторы и координаторы протестов призывали выходить на улицу детей и молодежь – подставляя, в первую очередь, их под удар.
В «Контурах» вышел репортаж корреспондентки ОНТ Светланы Карульской, которая сравнила события в России с сюжетом подростковой антиутопии «Голодные игры»:
– Активнее всего именно в России использовали сеть TikTok, чья основная аудитория – подростки. Там в этот раз набирали русских трибунов. Ну что может быть трогательнее, когда именно ребёнок выходит против тирана, за светлое будущее и социальную справедливость?
В эфире СТВ политолог Андрей Лазуткин ответил на вопрос ведущего, зачем детей зовут на митинги:
– Когда вы моделируете такого рода ситуации, ваша задача – вывести именно те группы социальные, которые, скажем так, уязвимы. (…) Ребёнок может где-то упасть, девушку может сбить машина, женщину могут ударить. И каждый такой повод будет раскручен и вброшен уже для последующих протестов.
Нет данных, сколько всего было несовершеннолетних среди участников российских протестов 23 января.
Социологическая группа под руководством политолога, экономиста Алексея Захарова
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«Организаторы и координаторы протестов призывали выходить на улицу детей и молодежь – подставляя, в первую очередь, их под удар»
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