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Протест на площади у стелы " Минск - город-герой". Фото: EPA/Vostock-photo

Политические перемены

Борьба за легитимность

Экономическая стагнация

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогнозы-2021: Система серьезно изменится, государство инфантилизируется, ошибки продолжатся Прогнозы на 2021 год от Шрайбмана, Казакевича, Борнуковой, Паньковского, Добровольского.

Прогнозы на 2021 год прозвучали на онлайн-заседании Экспертно-аналитического клуба, передаетпрогнозирует, что система в течение года явно будет серьезно изменена, хотя это может быть по разным сценариям: «Институционально не вижу ресурсов, за счет которых эта система смогла бы просуществовать протяженный промежуток времени».напоминает, что всю политическую траекторию 2020 года сделала череда ошибок власти и реакция на них общества, и в стрессовом 2021 году эти ошибки будут продолжаться. Базовой развилкой Шрайбман считает то, как Лукашенко подойдет к конституционной реформе. Если будет выбран путь декоративных изменений, то последует возмущение как беларусского общества, так и России. Но если Лукашенко начинает подобие транзита, пытаясь его контролировать, то ресурс системы позволит существовать ей чуть дольше. Но даже самый контролируемый преемник будет иметь колоссальное число стимулов отстраиваться от Лукашенко, а учитывая его стиль – «параноидальный микроменеджмент» – конфликт между Лукашенко и преемником неизбежен. И если у преемника будут хоть какие-то полномочия – их хватит, чтобы завершить режим.В процессе всего этогоожидает «инфантилизации государства», регресса с простым формам адаптации – по сути саморазрушения. Вопрос только в том, насколько оно окажется созидательно.согласен, что минувший превентивный авторитаризм не может долго продолжаться – для устойчивости нужно восстановление легитимности. Это может произойти после переговоров, отставки Лукашенко или выборов. Причем при нынешнем росте гражданственности не получится провести имитационные мероприятия, им никто не поверит, они не вернут общественное доверие.Однакосчитает, что «с отсутствующей легитимностью можно жить, если это единственная проблема». К тому же он обращает внимание на феномен, когда легитимность лестницей спускается вниз: если общество не признает легитимным верховную власть, это еще не значит, что не признается легитимность локальных административных структур.обращает внимание на глобальный контекст: если вакцины помогут и локдаунов с весны не будет, то экономику ждет общее восстановление, касающееся в том числе и Беларуси. При этом сохраняется масса внутренних факторов рисков, от политической нестабильности до потери общественного доверия. Госпредприятия продолжают быть убыточными, долговая нагрузка снижает их возможности увеличить выпуск в условиях даже восстановления спроса. И хотя это не значит, что экономика обрушится, но «это как раз очень плохо, что кризиса не будет – он вынуждает к действию». А в режиме вялого роста около нуля решительных реформ не будет.Катерина обращает внимание на серьезный риск миграции: каждый всплеск репрессий и соответствующих сигналов будет приводить к тому, что самые перспективные будут продолжать уезжать. И чем дольше времени проходит с их отъезда – тем больше этот процесс становится необратимым. Катерина прогнозирует, что последствия нынешней миграции будут ощущаться в экономике еще 5-10 лет.– доктор политологии, директор института «Палiтычная сфера»;– старший политический советник Светланы Тихановской, руководитель Восточноевропейской школы политических исследований;– политический аналитик, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги;– PhD in Economics, академический директор BEROC;– редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» и «Белорусского ежегодника».