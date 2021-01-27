ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

После прорыва труб в многоэтажке Бобруйска крошатся лестница, стены, беда с проводкой

27.01.2021 21:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Помните, вечером 21 января произошел какой-то всебелорусский коллапс ЖКХ — прорвало трубы в многоэтажках Минска, Могилева, Бобруйска, Орши? Неделю спустя бобруйчане показали, как выглядит их подъезд — снимки опубликованы в телеграм-канале «Бобруйск Online».


Фото: телеграм-канал «Бобруйск Online»

Фото подъезда неделю спустя после прорыва батареи во 2 подъезде дома № 39 по улице Ковзана сделал один из жильцов квартиры. И рассказал, как ликвидируются последствия аварии.

Бобруйчанин описывает, что стены полностью испорчены, краска вздулась, от влажности начали крошиться под ногами ступеньки.




— Проводка и выключатели света на первом этаже залиты водой. После обращения в ЖЭУ № 4 пришел электрик, который сказал, что проводка в полном порядке, просто нужно поставить крышку, которая ее закроет. На следующей день появилась крышка — от баночки крема. Батареи на первом и втором этажах заменили, но они снова потекли.


Фото: телеграм-канал «Бобруйск Online»

По словам мужчины, соседи звонили в службу 115, пытаются добиться решения проблемы от ЖЭУ № 4, но пока результат лишь такой, как на фото.

Напомним, прорыв трубы в многоэтажке вечером 21 января выглядел так.

 

Видео: телеграм-канал «Бобруйск Online»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трубы в многоэтажке прорвало вечером 21 января. Вот как выглядит подъезд неделю спустя.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск не выполнил ни одного обещания». Почему созвонились Си Цзиньпин и Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by