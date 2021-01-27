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После прорыва труб в многоэтажке Бобруйска крошатся лестница, стены, беда с проводкой
Источник материала: Tut.by
Помните, вечером 21 января произошел какой-то всебелорусский коллапс ЖКХ —
Фото подъезда неделю спустя после прорыва батареи во 2 подъезде дома № 39 по улице Ковзана сделал один из жильцов квартиры. И рассказал, как ликвидируются последствия аварии.
Бобруйчанин описывает, что стены полностью испорчены, краска вздулась, от влажности начали крошиться под ногами ступеньки.
— Проводка и выключатели света на первом этаже залиты водой. После обращения в ЖЭУ № 4 пришел электрик, который сказал, что проводка в полном порядке, просто нужно поставить крышку, которая ее закроет. На следующей день появилась крышка — от баночки крема. Батареи на первом и втором этажах заменили, но они снова потекли.
По словам мужчины, соседи звонили в службу 115, пытаются добиться решения проблемы от ЖЭУ № 4, но пока результат лишь такой, как на фото.
Напомним, прорыв трубы в многоэтажке вечером 21 января выглядел так.
Видео: телеграм-канал
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Трубы в многоэтажке прорвало вечером 21 января. Вот как выглядит подъезд неделю спустя.
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